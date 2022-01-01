Anthem Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van Anthem varieert van $84,575 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $208,740 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Anthem. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Business Analist
Median $117K
Software Engineer
Median $110K
Solution Architect
Median $201K

Data Science Manager
$209K
Data Wetenschapper
Median $145K
Financieel Analist
$88.4K
Informatietechnoloog (IT)
$84.6K
Product Designer
$136K
Productmanager
Median $148K
Software Engineering Manager
$159K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Anthem is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $208,740. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Anthem is $140,338.

Overige bronnen