Anthem Salarissen

Het salarisbereik van Anthem varieert van $84,575 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $208,740 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Anthem . Laatst bijgewerkt: 8/21/2025