Anta Salarissen

Het salarisbereik van Anta varieert van $62,356 in totale vergoeding per jaar voor een Modeontwerper aan de onderkant tot $133,718 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Anta. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Modeontwerper
$62.4K
Personeelszaken
$109K
Software Engineer
$109K

Software Engineering Manager
$134K
Solution Architect
$82.9K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Anta is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $133,718. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anta is $109,001.

