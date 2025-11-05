Bedrijvengids
Ant Group
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Singapore

Ant Group Software Engineer Salarissen in Singapore

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Singapore bij Ant Group bedraagt in totaal SGD 95.5K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ant Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Ant Group
Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Totaal per jaar
SGD 95.5K
Niveau
P5
Basissalaris
SGD 76K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 19.5K
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
0 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ant Group?
Block logo
+SGD 75.3K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Ant Group in Singapore ligt op een jaarlijkse totale beloning van SGD 130,461. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ant Group voor de Software Engineer functie in Singapore is SGD 97,420.

Andere Bronnen