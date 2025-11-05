Bedrijvengids
Ant Group
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater Shanghai Area

Ant Group Software Engineer Salarissen in Greater Shanghai Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Shanghai Area bij Ant Group bedraagt in totaal CN¥557K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ant Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Ant Group
Software Engineer
Shanghai, SH, China
Totaal per jaar
CN¥557K
Niveau
P6
Basissalaris
CN¥557K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
6 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ant Group?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Ant Group in Greater Shanghai Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van CN¥992,625. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ant Group voor de Software Engineer functie in Greater Shanghai Area is CN¥551,015.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Ant Group

Gerelateerde Bedrijven

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen