Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in China bij Ant Group bedraagt in totaal CN¥499K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ant Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Mediaan Pakket
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Totaal per jaar
CN¥499K
Niveau
11
Basissalaris
CN¥499K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ant Group?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Ant Group in China ligt op een jaarlijkse totale beloning van CN¥901,504. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ant Group voor de Software Engineer functie in China is CN¥475,976.

