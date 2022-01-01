Ant Group Salarissen

Het salarisbereik van Ant Group varieert van $54,398 in totale vergoeding per jaar voor een Projectmanager aan de onderkant tot $220,743 voor een Business Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ant Group . Laatst bijgewerkt: 8/21/2025