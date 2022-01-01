Ant Group Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van Ant Group varieert van $54,398 in totale vergoeding per jaar voor een Projectmanager aan de onderkant tot $220,743 voor een Business Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ant Group. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Software Engineer
Median $69.5K
Productmanager
Median $87.6K
Business Analist
$221K

Bedrijfsontwikkeling
$56K
Data Wetenschapper
$90.6K
Marketing
$121K
Marketing Operaties
$167K
Product Designer
$80.4K
Projectmanager
$54.4K
Solution Architect
$146K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Ant Group is Business Analist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $220,743. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Ant Group is $89,118.

Overige bronnen