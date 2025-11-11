Productie Software Engineer vergoeding in United States bij Ansys varieert van $124K per year voor P2 tot $139K per year voor P3. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $150K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ansys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
JR 1
33%
JR 2
33%
JR 3
Bij Ansys zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)
33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)