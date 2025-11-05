Software Engineer vergoeding in Pune Metropolitan Region bij Ansys varieert van ₹1.7M per year voor P1 tot ₹3.18M per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Pune Metropolitan Region bedraagt in totaal ₹1.84M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ansys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
₹1.7M
₹1.66M
₹0
₹38.2K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.18M
₹2.95M
₹0
₹226K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
33%
JR 1
33%
JR 2
33%
JR 3
Bij Ansys zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)
33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)
