Software Engineer vergoeding in Madrid Metropolitan Area bij Ansys varieert van €45.7K per year voor P2 tot €70.1K per year voor P3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Madrid Metropolitan Area bedraagt in totaal €55.1K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ansys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Instapniveau ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 €45.7K €38.6K €4.8K €2.4K P3 Senior Software Engineer €70.1K €54.4K €12.7K €3K P4 Lead Software Engineer € -- € -- € -- € --

Vesting Schema Hoofdschema 33 % JR 1 33 % JR 2 33 % JR 3 Aandelentype RSU Bij Ansys zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema: 33 % vest in het 1st - JR ( 33.00 % jaarlijks )

33 % vest in het 2nd - JR ( 33.00 % jaarlijks )

33 % vest in het 3rd - JR ( 33.00 % jaarlijks )

Wat is het vestigingsschema bij Ansys ?

