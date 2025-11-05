Software Engineer vergoeding in Madrid Metropolitan Area bij Ansys varieert van €45.7K per year voor P2 tot €70.1K per year voor P3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Madrid Metropolitan Area bedraagt in totaal €55.1K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ansys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.1K
€54.4K
€12.7K
€3K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
33%
JR 1
33%
JR 2
33%
JR 3
Bij Ansys zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)
33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)
