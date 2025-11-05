Bedrijvengids
Ansys
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater Bengaluru

Ansys Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij Ansys varieert van ₹2.09M per year voor P1 tot ₹4.61M per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹4.84M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ansys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
Software Engineer 1(Instapniveau)
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
Software Engineer 2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
Senior Software Engineer
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
Lead Software Engineer
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Ansys zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)



Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Productie Software Engineer

Onderzoekswetenschapper

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Ansys in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹5,482,081. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ansys voor de Software Engineer functie in Greater Bengaluru is ₹2,754,165.

