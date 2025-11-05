Ansys Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij Ansys varieert van ₹2.09M per year voor P1 tot ₹4.61M per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹4.84M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ansys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Instapniveau ) ₹2.09M ₹1.79M ₹257K ₹43.2K P2 Software Engineer 2 ₹2.74M ₹2.11M ₹342K ₹281K P3 Senior Software Engineer ₹4.45M ₹3.35M ₹961K ₹137K P4 Lead Software Engineer ₹4.61M ₹3.71M ₹767K ₹130K

Vesting Schema Hoofdschema 33 % JR 1 33 % JR 2 33 % JR 3 Aandelentype RSU Bij Ansys zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema: 33 % vest in het 1st - JR ( 33.00 % jaarlijks )

33 % vest in het 2nd - JR ( 33.00 % jaarlijks )

33 % vest in het 3rd - JR ( 33.00 % jaarlijks )

Wat is het vestigingsschema bij Ansys ?

