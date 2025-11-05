Software Engineer vergoeding in Canada bij Ansys varieert van CA$79.7K per year voor P1 tot CA$117K per year voor P3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Canada bedraagt in totaal CA$108K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ansys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
33%
JR 1
33%
JR 2
33%
JR 3
Bij Ansys zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)
33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)
