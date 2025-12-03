Bedrijvengids
Ansys
Ansys Product Manager Salarissen

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in Canada bij Ansys bedraagt in totaal CA$122K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ansys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025

Mediaan Pakket
company icon
Ansys
Senior Product Manager
Waterloo, ON, Canada
Totaal per jaar
$88K
Niveau
P3
Basissalaris
$86.5K
Stock (/yr)
$1.5K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ansys?
Nieuwste Salarisinzendingen
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Ansys zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Ansys in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$129,878. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ansys voor de Product Manager functie in Canada is CA$120,370.

