Ansys Werktuigbouwkundige Salarissen in Pittsburgh Area

Werktuigbouwkundige vergoeding in Pittsburgh Area bij Ansys varieert van $91K per year tot $163K. Het mediane yearse vergoedinspakket in Pittsburgh Area bedraagt in totaal $100K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ansys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $109K $101K $1.7K $6.4K P3 $ -- $ -- $ -- $ -- P4 $ -- $ -- $ -- $ -- Bekijk 4 Meer Niveaus

Vesting Schema Hoofdschema 33 % JR 1 33 % JR 2 33 % JR 3 Aandelentype RSU Bij Ansys zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema: 33 % vest in het 1st - JR ( 33.00 % jaarlijks )

33 % vest in het 2nd - JR ( 33.00 % jaarlijks )

33 % vest in het 3rd - JR ( 33.00 % jaarlijks )

Wat is het vestigingsschema bij Ansys ?

