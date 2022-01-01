Bedrijvengids
Ansys
Ansys Salarissen

Ansys's salaris varieert van $39,325 in totale vergoeding per jaar voor een Sales Engineer in Korea, South aan de onderkant tot $190,000 voor een Hardware Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ansys. Laatst bijgewerkt: 8/26/2025

$160K

Software Engineer
P1 $98.7K
P2 $124K
P3 $139K
P4 $150K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Production Software Engineer

Mechanisch Ingenieur
P2 $110K
P3 $164K
Hardware Engineer
Median $190K

Product Manager
Median $88K
Customer Service
$63.4K
Elektrisch Ingenieur
$174K
Informatietechnoloog (IT)
$131K
Marketing
$124K
Marketing Operations
$113K
Optisch Ingenieur
$62.3K
Project Manager
$179K
Recruiter
$107K
Sales
$133K
Sales Engineer
$39.3K
Technisch Programma Manager
$123K
Technisch Writer
$87.1K
Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Ansys zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Ansys is Hardware Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $190,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ansys is $123,656.

