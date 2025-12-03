Bedrijvengids
Anritsu
Anritsu Sales Engineer Salarissen

De gemiddelde Sales Engineer totale vergoeding in Romania bij Anritsu varieert van RON 128K tot RON 179K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Anritsu's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$31.4K - $36.5K
Romania
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$29K$31.4K$36.5K$40.6K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij Anritsu?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Sales Engineer bij Anritsu in Romania ligt op een jaarlijkse totale beloning van RON 179,126. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Anritsu voor de Sales Engineer functie in Romania is RON 127,947.

