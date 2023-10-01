Bedrijvenoverzicht
Anritsu Salarissen

Het salarisbereik van Anritsu varieert van $25,853 in totale vergoeding per jaar voor een Verkoop aan de onderkant tot $172,860 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Anritsu. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Elektrotechnisch Ingenieur
$95.5K
Informatietechnoloog (IT)
$55.9K
Productmanager
$173K

Projectmanager
$171K
Verkoop
$25.9K
Sales Ingenieur
$34K
Software Engineer
$35.4K
Veelgestelde vragen

El rol més ben pagat informat a Anritsu és Productmanager at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $172,860. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Anritsu és de $55,885.

