  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater Bengaluru

Annalect Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Bengaluru bij Annalect bedraagt in totaal ₹2.58M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Annalect's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Annalect
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹2.58M
Niveau
L2
Basissalaris
₹2.58M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
8 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Annalect?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Annalect in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹3,454,295. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Annalect voor de Software Engineer functie in Greater Bengaluru is ₹2,576,634.

