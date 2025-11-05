Bedrijvengids
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Software Engineer Salarissen in India

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in India bij Anheuser-Busch InBev bedraagt in totaal ₹3.11M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Anheuser-Busch InBev's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹3.11M
Niveau
6
Basissalaris
₹3.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Anheuser-Busch InBev?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Anheuser-Busch InBev in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹4,227,909. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Anheuser-Busch InBev voor de Software Engineer functie in India is ₹2,619,712.

Andere Bronnen