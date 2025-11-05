Bedrijvengids
Angi
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Indianapolis, IN Area

Angi Software Engineer Salarissen in Indianapolis, IN Area

Software Engineer vergoeding in Indianapolis, IN Area bij Angi bedraagt $188K per year voor L2. Het mediane yearse vergoedinspakket in Indianapolis, IN Area bedraagt in totaal $173K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Angi's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
Software Engineer 1(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$188K
$158K
$16.7K
$13K
L3
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Angi zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Angi in Indianapolis, IN Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $196,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Angi voor de Software Engineer functie in Indianapolis, IN Area is $180,000.

Andere Bronnen