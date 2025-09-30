Bedrijvengids
Angel One
Angel One Data Scientist Salarissen in Greater Bengaluru

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in Greater Bengaluru bij Angel One bedraagt in totaal ₹6.8M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Angel One's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹6.8M
Niveau
T3
Basissalaris
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹728K
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
9 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Angel One?

₹13.95M

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Angel One in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹10,858,660. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Angel One voor de Data Scientist functie in Greater Bengaluru is ₹7,216,618.

Andere Bronnen