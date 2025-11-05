Bedrijvengids
Andrews Cooper
  • Greater Seattle Area

Andrews Cooper Werktuigbouwkundige Salarissen in Greater Seattle Area

Het mediane Werktuigbouwkundige vergoedinspakket in Greater Seattle Area bij Andrews Cooper bedraagt in totaal $138K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Andrews Cooper's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Andrews Cooper
Senior Mechanical Engineer
Bothell, WA
Totaal per jaar
$138K
Niveau
L3
Basissalaris
$133K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Jaren bij bedrijf
7 Jaren
Jaren ervaring
8 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Andrews Cooper?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Werktuigbouwkundige bij Andrews Cooper in Greater Seattle Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $157,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Andrews Cooper voor de Werktuigbouwkundige functie in Greater Seattle Area is $137,000.

