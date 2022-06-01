Bedrijvenoverzicht
AmTrust Financial
AmTrust Financial Salarissen

Het salarisbereik van AmTrust Financial varieert van $85,425 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $141,365 voor een Data Wetenschapper aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AmTrust Financial. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Business Analist
$88.2K
Data Analist
$119K
Data Wetenschapper
$141K

Software Engineer
$85.4K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij AmTrust Financial is Data Wetenschapper at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $141,365. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij AmTrust Financial is $103,800.

