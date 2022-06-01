AmTrust Financial Salarissen

Het salarisbereik van AmTrust Financial varieert van $85,425 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $141,365 voor een Data Wetenschapper aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AmTrust Financial . Laatst bijgewerkt: 8/21/2025