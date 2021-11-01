Amplify Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van Amplify varieert van $73,500 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $160,800 voor een Recruiter aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Amplify. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

$160K

Software Engineer
Median $135K
Productmanager
Median $135K
UX Onderzoeker
Median $95K

Klantenservice
$73.5K
Data Analist
$115K
Informatietechnoloog (IT)
$131K
Marketing
$129K
Product Designer
Median $110K
Projectmanager
$133K
Recruiter
$161K
Veelgestelde vragen

