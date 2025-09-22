Bedrijvengids
Amperity Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in United States bij Amperity bedraagt $171K per year voor Software Engineer II. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $168K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Amperity's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$171K
$156K
$3.2K
$12.4K
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Bekijk 1 Meer Niveaus
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Option

Bij Amperity zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Amperity in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $267,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Amperity voor de Software Engineer functie in United States is $165,500.

