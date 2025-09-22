Bedrijvengids
Ampere Computing
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Ampere Computing Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in United States bij Ampere Computing varieert van $170K per year voor L6 tot $275K per year voor L8. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $198K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ampere Computing's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L6
(Instapniveau)
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
Principal Engineer
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
Senior Principal Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ampere Computing?

Veelgestelde vragen

El paquete salarial más alto reportado para un Software Engineer en Ampere Computing in United States está en una compensación total anual de $365,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ampere Computing para el puesto de Software Engineer in United States es $204,000.

