Hardware Engineer vergoeding in United States bij Ampere Computing varieert van $189K per year voor L6 tot $364K per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $196K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ampere Computing's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
