Amgen Software Engineer Salarissen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Software Engineer vergoeding in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area bij Amgen varieert van $108K per year voor L3 tot $152K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area bedraagt in totaal $129K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Amgen's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
(Instapniveau)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

0%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

34%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Amgen zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 0% vest in het 1st-JR (0.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 34% vest in het 4th-JR (34.00% jaarlijks)



Inbegrepen Functies

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area sits at a yearly total compensation of $153,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Software Engineer role in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area is $125,000.

Andere Bronnen