Software Engineer vergoeding in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area bij Amgen varieert van $108K per year voor L3 tot $152K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area bedraagt in totaal $129K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Amgen's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
0%
JR 1
33%
JR 2
33%
JR 3
34%
JR 4
Bij Amgen zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
0% vest in het 1st-JR (0.00% jaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)
33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)
34% vest in het 4th-JR (34.00% jaarlijks)
