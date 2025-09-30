Bedrijvengids
Amgen
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • San Francisco Bay Area

Amgen Software Engineer Salarissen in San Francisco Bay Area

Software Engineer vergoeding in San Francisco Bay Area bij Amgen varieert van $206K per year voor L5 tot $254K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $212K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Amgen's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

0%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

34%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Amgen zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 0% vest in het 1st-JR (0.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 34% vest in het 4th-JR (34.00% jaarlijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Amgen in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $274,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Amgen voor de Software Engineer functie in San Francisco Bay Area is $198,000.

