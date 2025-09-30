Amgen Software Engineer Salarissen in San Francisco Bay Area

Software Engineer vergoeding in San Francisco Bay Area bij Amgen varieert van $206K per year voor L5 tot $254K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $212K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Amgen's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau Beloning Toevoegen Niveaus Vergelijken

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus L3 ( Instapniveau ) $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $201K $155K $21.5K $24.5K L6 $254K $192K $19.1K $43K

$160K Word Betaald, Niet Belazerd We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( USD ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Vesting Schema Hoofdschema 0 % JR 1 33 % JR 2 33 % JR 3 34 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Amgen zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 0 % vest in het 1st - JR ( 0.00 % jaarlijks )

33 % vest in het 2nd - JR ( 33.00 % jaarlijks )

33 % vest in het 3rd - JR ( 33.00 % jaarlijks )

34 % vest in het 4th - JR ( 34.00 % jaarlijks )

Wat is het vestigingsschema bij Amgen ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies Nieuwe Functie Indienen