Amgen
  • Salarissen
  • Programma Manager

  • Alle Programma Manager Salarissen

  • San Francisco Bay Area

Amgen Programma Manager Salarissen in San Francisco Bay Area

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Amgen's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

Vesting Schema

0%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

34%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Amgen zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 0% vest in het 1st-JR (0.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 34% vest in het 4th-JR (34.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Programma Manager at Amgen in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Programma Manager role in San Francisco Bay Area is $120,000.

