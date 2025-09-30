Data Scientist vergoeding in Greater Los Angeles Area bij Amgen varieert van $96.7K per year voor L3 tot $218K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Los Angeles Area bedraagt in totaal $139K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Amgen's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
0%
JR 1
33%
JR 2
33%
JR 3
34%
JR 4
Bij Amgen zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
0% vest in het 1st-JR (0.00% jaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)
33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)
34% vest in het 4th-JR (34.00% jaarlijks)