Amgen
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

  • Greater Los Angeles Area

Amgen Data Scientist Salarissen in Greater Los Angeles Area

Data Scientist vergoeding in Greater Los Angeles Area bij Amgen varieert van $96.7K per year voor L3 tot $218K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Los Angeles Area bedraagt in totaal $139K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Amgen's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

0%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

34%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Amgen zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 0% vest in het 1st-JR (0.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 34% vest in het 4th-JR (34.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

El paquete salarial más alto reportado para un Data Scientist en Amgen in Greater Los Angeles Area tiene una compensación total anual de $218,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Amgen para el puesto de Data Scientist in Greater Los Angeles Area es $143,000.

