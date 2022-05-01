Bedrijvengids
AMETEK
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

AMETEK Salarissen

AMETEK's salaris varieert van $58,107 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $265,200 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AMETEK. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Elektrisch Ingenieur
Median $200K
Hardware Engineer
$60.6K
Mechanisch Ingenieur
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Optisch Ingenieur
$143K
Software Engineer
$58.1K
Software Engineering Manager
$265K
Technisch Programma Manager
$171K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

A função com maior remuneração relatada na AMETEK é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $265,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AMETEK é $147,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor AMETEK

Gerelateerde Bedrijven

  • Jabil
  • Tektronix
  • Sherwin-Williams
  • NextEra Energy
  • DuPont
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen