Americold
Americold Salarissen

Americold's salaris varieert van $70,350 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources aan de onderkant tot $233,825 voor een Business Development aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Americold. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Business Development
$234K
Hardware Engineer
$98K
Human Resources
$70.4K

Software Engineer
$128K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Americold is Business Development at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $233,825. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Americold is $112,750.

