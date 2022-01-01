American Tower Salarissen

Bedrijvengids
American Tower's salaris varieert van $34,053 in totale vergoeding per jaar voor een Project Manager aan de onderkant tot $222,408 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van American Tower. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Hardware Engineer
$106K
Project Manager
$34.1K
Software Engineer
$199K

Software Engineering Manager
$222K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij American Tower zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij American Tower is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $222,408. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij American Tower is $152,263.

