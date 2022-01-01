Bedrijvengids
American Family Insurance
American Family Insurance Salarissen

American Family Insurance's salaris varieert van $22,718 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources in Taiwan aan de onderkant tot $190,950 voor een Technisch Programma Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van American Family Insurance. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Software Engineer
Median $127K

Backend Software Engineer

Business Analist
Median $102K
Software Engineering Manager
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Data Scientist
Median $152K
Actuaris
$161K
Human Resources
$22.7K
Informatietechnoloog (IT)
$124K
Marketing
$121K
Sales
$52.5K
Cybersecurity Analist
$153K
Technisch Programma Manager
$191K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij American Family Insurance is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $190,950. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij American Family Insurance is $127,000.

