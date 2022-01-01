American Family Insurance Salarissen

American Family Insurance's salaris varieert van $22,718 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources in Taiwan aan de onderkant tot $190,950 voor een Technisch Programma Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van American Family Insurance . Laatst bijgewerkt: 9/2/2025