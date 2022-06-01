Bedrijvenoverzicht
American Bureau of Shipping
American Bureau of Shipping Salarissen

Het salarisbereik van American Bureau of Shipping varieert van $55,984 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Singapore aan de onderkant tot $146,265 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van American Bureau of Shipping. Laatst bijgewerkt: 8/12/2025

$160K

Werktuigbouwkundige
$126K
Productmanager
$139K
Software Engineer
$56K

Software Engineering Manager
$146K
Technisch Programma Manager
$82.4K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij American Bureau of Shipping is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $146,265. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij American Bureau of Shipping is $125,625.

Overige bronnen