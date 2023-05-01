American Axle & Manufacturing Salarissen

American Axle & Manufacturing's salaris varieert van $15,075 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in India aan de onderkant tot $183,600 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van American Axle & Manufacturing . Laatst bijgewerkt: 8/31/2025