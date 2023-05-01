Bedrijvengids
American Axle & Manufacturing
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

American Axle & Manufacturing Salarissen

American Axle & Manufacturing's salaris varieert van $15,075 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in India aan de onderkant tot $183,600 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van American Axle & Manufacturing. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Mechanisch Ingenieur
Median $91.7K
Data Scientist
$15.1K
Product Designer
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Software Engineering Manager
$184K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij American Axle & Manufacturing is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $183,600. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij American Axle & Manufacturing is $100,640.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor American Axle & Manufacturing

Gerelateerde Bedrijven

  • Tesla
  • Lyft
  • Square
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen