Data Scientist vergoeding in United States bij American Airlines varieert van $100K per year voor L3 tot $127K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $120K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor American Airlines's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
$127K
$127K
$0
$250
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
