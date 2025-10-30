Bedrijvengids
American Airlines
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

American Airlines Data Scientist Salarissen

Data Scientist vergoeding in United States bij American Airlines varieert van $100K per year voor L3 tot $127K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $120K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor American Airlines's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L2
Associate Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Data Scientist
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
Senior Data Scientist
$127K
$127K
$0
$250
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Wat zijn de carrièreniveaus bij American Airlines?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij American Airlines in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $139,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij American Airlines voor de Data Scientist functie in United States is $120,000.

Andere Bronnen