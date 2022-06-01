Bedrijvengids
Amentum
Amentum Salarissen

Amentum's salaris varieert van $78,605 in totale vergoeding per jaar voor een Facilities Manager aan de onderkant tot $174,125 voor een Customer Service aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Amentum. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Software Engineer
Median $80K

Production Software Engineer

Data Analist
Median $128K
Mechanisch Ingenieur
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Customer Service
$174K
Facilities Manager
$78.6K
Financieel Analist
$114K
Hardware Engineer
$133K
Informatietechnoloog (IT)
$105K
Programma Manager
$129K
Project Manager
$113K
Cybersecurity Analist
$171K
Veelgestelde vragen

Andere Bronnen