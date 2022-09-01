Bedrijvenoverzicht
Amelia
Amelia Salarissen

Het salarisbereik van Amelia varieert van $58,920 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $226,125 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Amelia. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Bedrijfsontwikkeling
$121K
Software Engineer
$58.9K
Software Engineering Manager
$226K

Solution Architect
$199K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Amelia is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $226,125. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amelia is $159,800.

