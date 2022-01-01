Bedrijvengids
Ambry Genetics
Ambry Genetics Salarissen

Ambry Genetics's salaris varieert van $71,400 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $226,860 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ambry Genetics. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Software Engineer
Median $115K
Business Analist
$71.4K
Data Scientist
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Product Designer
$123K
De best betaalde functie gerapporteerd bij Ambry Genetics is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $226,860. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ambry Genetics is $119,003.

