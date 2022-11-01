Bedrijvenoverzicht
Ambit
Ambit Salarissen

Het salarisbereik van Ambit varieert van $17,203 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $83,381 voor een Investment Banker aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ambit. Laatst bijgewerkt: 8/9/2025

$160K

Investment Banker
$83.4K
Productmanager
$39.8K
Software Engineer
$17.2K

