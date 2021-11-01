Bedrijvenoverzicht
Ambarella
Ambarella Salarissen

Het salarisbereik van Ambarella varieert van $54,354 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Taiwan aan de onderkant tot $305,000 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ambarella. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Hardware Ingenieur
Median $255K

ASIC-ingenieur

Software Engineer
Median $54.4K
Software Engineering Manager
Median $305K

Business Analist
$235K
Marketing
$231K
Solution Architect
$251K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Ambarella is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale vergoeding van $305,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Ambarella is $243,210.

