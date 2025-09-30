Bedrijvengids
Altice USA
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • New York City Area

Altice USA Software Engineer Salarissen in New York City Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in New York City Area bij Altice USA bedraagt in totaal $158K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Altice USA's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Altice USA
Senior Data Engineer
New York, NY
Totaal per jaar
$158K
Niveau
Senior
Basissalaris
$158K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
8 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Altice USA?

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Altice USA in New York City Area sits at a yearly total compensation of $207,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Altice USA for the Software Engineer role in New York City Area is $157,500.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Altice USA

Gerelateerde Bedrijven

  • Roblox
  • Apple
  • PayPal
  • Airbnb
  • Netflix
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen