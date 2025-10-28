Bedrijvengids
Alteryx
Alteryx Solution Architect Salarissen

De gemiddelde Solution Architect totale vergoeding in United States bij Alteryx varieert van $320K tot $455K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Alteryx's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$363K - $413K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$320K$363K$413K$455K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.4%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Alteryx zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.4% vest in het 3rd-JR (33.40% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij Alteryx in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $455,480. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Alteryx voor de Solution Architect functie in United States is $320,380.

