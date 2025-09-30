Alteryx Software Engineer Salarissen in United States

Software Engineer vergoeding in United States bij Alteryx varieert van $177K per year voor Software Engineer tot $256K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $199K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Alteryx's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Vesting Schema Hoofdschema 33.3 % JR 1 33.3 % JR 2 33.4 % JR 3 Aandelentype RSU Bij Alteryx zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema: 33.3 % vest in het 1st - JR ( 33.30 % jaarlijks )

33.3 % vest in het 2nd - JR ( 33.30 % jaarlijks )

33.4 % vest in het 3rd - JR ( 33.40 % jaarlijks )

Wat is het vestigingsschema bij Alteryx ?

