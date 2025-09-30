Software Engineer vergoeding in United States bij Alteryx varieert van $177K per year voor Software Engineer tot $256K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $199K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Alteryx's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.4%
JR 3
Bij Alteryx zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.4% vest in het 3rd-JR (33.40% jaarlijks)
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen