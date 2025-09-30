Bedrijvengids
Alteryx
Alteryx Software Engineer Salarissen in United States

Software Engineer vergoeding in United States bij Alteryx varieert van $177K per year voor Software Engineer tot $256K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $199K.

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Bekijk 2 Meer Niveaus
Niveaus Vergelijken

Nieuwste Salarisinzendingen
Salaris Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.4%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Alteryx zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.4% vest in het 3rd-JR (33.40% jaarlijks)



Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

