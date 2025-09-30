Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij Alteryx varieert van ₹2.29M per year voor Associate Software Engineer tot ₹7.04M per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹4.23M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Alteryx's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.4%
JR 3
Bij Alteryx zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.4% vest in het 3rd-JR (33.40% jaarlijks)
