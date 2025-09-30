Bedrijvengids
Alteryx
Alteryx Software Engineer Salarissen in Czech Republic

Software Engineer vergoeding in Czech Republic bij Alteryx bedraagt CZK 1.86M per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Czech Republic bedraagt in totaal CZK 2.02M.

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
(Instapniveau)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.4%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Alteryx zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.4% vest in het 3rd-JR (33.40% jaarlijks)



Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Alteryx in Czech Republic ligt op een jaarlijkse totale beloning van CZK 3,641,397. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Alteryx voor de Software Engineer functie in Czech Republic is CZK 1,906,989.

