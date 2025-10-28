Bedrijvengids
Alteryx
Alteryx Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in India bij Alteryx varieert van ₹2.27M per year voor Associate Software Engineer tot ₹7.01M per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹4.21M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Alteryx's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
(Instapniveau)
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Stage Salarissen

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.4%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Alteryx zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.4% vest in het 3rd-JR (33.40% jaarlijks)



Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Alteryx in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹7,840,136. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Alteryx voor de Software Engineer functie in India is ₹4,137,395.

Andere Bronnen