Software Engineer vergoeding in India bij Alteryx varieert van ₹2.27M per year voor Associate Software Engineer tot ₹7.01M per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹4.21M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Alteryx's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.4%
JR 3
Bij Alteryx zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.4% vest in het 3rd-JR (33.40% jaarlijks)
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen