Alteryx
  • Salarissen
  • Project Manager

  • Alle Project Manager Salarissen

Alteryx Project Manager Salarissen

Het mediane Project Manager vergoedinspakket in United States bij Alteryx bedraagt in totaal $189K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Alteryx's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Mediaan Pakket
company icon
Alteryx
Project Manager
hidden
Totaal per jaar
$189K
Niveau
hidden
Basissalaris
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24K
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
11+ Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Alteryx?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.4%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Alteryx zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.4% vest in het 3rd-JR (33.40% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Project Manager bij Alteryx in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $274,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Alteryx voor de Project Manager functie in United States is $184,500.

Andere Bronnen