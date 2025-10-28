Bedrijvengids
Alteryx
Alteryx Product Manager Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Alteryx's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.4%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Alteryx zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.4% vest in het 3rd-JR (33.40% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Alteryx in Czech Republic ligt op een jaarlijkse totale beloning van CZK 1,932,908. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Alteryx voor de Product Manager functie in Czech Republic is CZK 1,411,863.

